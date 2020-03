Resident Evil 3 Raccoon City Demo: dove trovare tutti i Mr. Charlie

Non c'è demo senza sfida, in casa Capcom. Con il lancio della Resident Evil 3 Raccoon City Demo, i giocatori sono stati invitati a trovare tutti i Mr. Charlie presenti nella mezz'ora circa di gioco: sono piccole mascotte bobblehead sulla falsariga dei Mr. Raccoon di Resident Evil 2, che vi faranno ottenere 100 punti Ambassador se fate parte dell'omonimo programma. Se a prima vista può sembrare un compito facile per il quale basta avere un buon colpo d'occhio, la realtà si è rivelata ben diversa. Ci sono infatti alcune condizioni perché alcune di queste statuine appaiano di fatto nel gioco, condizioni che vi faranno sbattere la testa contro il muro o vi porteranno a chiedervi quale insano sadismo possegga gli sviluppatori. Di seguito vi riportiamo l'elenco completo dei Mr. Charlie e cosa fare per sbloccarli tutti: il primo consiglio è giocare in Modalità Assistita, così da avere un'arma in più, diverse munizioni e sopportare danni maggiori. Per attivarla vi basterà morire una volta e, prima di cliccare su "Continua", cambiare la difficoltà.

1) Dopo il filmato introduttivo, guardate dall'altra parte dei binari a destra del treno.

2) Sulla scrivania poco prima di uscire dalla stazione metropolitana.

3) Nell'ambulanza subito dopo essere usciti dalla stazione metropolitana.

4) Sul cofano dell'auto della polizia, dietro la recinzione vicino al vicolo in fiamme.

5) Sul tetto del Moon's Donut: per sbloccarlo dovete eliminare tutti i nemici nell'area, andare al negozio di giocattoli e dalla finestra osservare il poster di Mr. Charlie per dieci secondi.

6) Nell'area con il generatore, guardando verso il negozio di giocattoli, lo trovate sotto l'impalcatura sulla sinistra della scalinata.

7) Salite le scale in metallo, seguite la strada a destra fino all'area in cui sbloccare la scala a pioli e troverete il Mr. Charlie sull'impianto elettrico.

8) Nella stanza con la cassaforte, in mezzo ad alcuni scatoloni in alto a sinistra.

9) Proseguendo in questa direzione, una volta fuori, puntate in alto verso le rotaie per trovarlo.

10) Da qui, mirate alla vostra sinistra sul tetto del Moon's Donut.

11) Nella farmacia, su alcuni scaffali in fondo.

12) Dentro al Moon's Donut, dietro al bancone e di fianco al forno a microonde.

13) Prendete le tronchesi dalla cucina del Moon's Donut per aprirvi l'accesso a un vicolo laterale, trovate il Mr. Charlie in fondo, per terra a sinistra rispetto alla valigetta con i proiettili di fucile.

14) Tornate nell'area del negozio di giocattoli e, ora che avete le tronchesi, aprite l'ingresso del supermercato e guardate sulla cassa a destra.

15) All'interno degli uffici della metropolitana, nella stanza con il fucile a pompa, guardate in basso a sinistra una volta entrati

16) Una volta che avrete sbloccato Nemesis, affrontatelo nei pressi dell'auto della polizia vicino al supermercato e feritelo gravemente tre volte: capirete quando ci siete riusciti perché solleva il braccio verso il cielo e impiega più tempo a riprendersi.

17) Eseguite 25 schivate perfette, contro zombi o Nemesis non fa differenza, poi andate alla macchina della polizia fuori dal Moon's Donut.

18) Per questo servono diversi passaggi: usate l'idrante per spegnere le fiamme e tornate subito sui vostri passi. Vicino alla macchina della polizia dove avete trovato il Mr. Charlie #16, oltre la barricata di auto, sparate allo zombie poi tornate alla farmacia per scoprire che lo zombie in fondo alla stanza, vicino al poster di Aqua Cure, si è spostato rivelando la statuina sotto di sé.

19) Mixate due polveri da sparo di alta qualità (ne trovate una nel supermercato e una nella farmacia), poi tornate da Mikhail per ascoltare il suo dialogo, da lì dirigetevi dove avete trovato il Mr. Charlie #7 e guardate vicino al cartello "Cleaning in Progress" per trovarlo.

20) Sopra un impianto di ventilazione nel vicolo che conclude la demo: fate molta attenzione con questo, perché un passo di troppo farebbe finire il gioco costringendovi a ricominciare.