Resident Evil 2: il raytracing di questa mod rende l'horror di Capcom ancora più misterioso

Il raytracing di questa mod di Resident Evil 2 rende l'horror di Capcom più misterioso.

Abbiamo già visto i lavori di MassiHancer in azione: è il modder che ha creato il Photorealistic Graphic Mod di DOOM. Adesso è al lavoro su un'analoga mod di Resident Evil 2 e presto anche su una per Resident Evil 3.

Ecco come MassiHancer descrive il suo lavoro: "Volevo ottenere una ambientazione più horror con colori più caldi ed accesi, ma allo stesso tempo aggiungere anche gli effetti Filmici che ormai sono la mia signature, il Ray Tracing ed inoltre correggere il debole contrasto che purtroppo affligge la versione finale di Resident Evil 2 per PC.

"Ho lavorato con i soliti programmi, in primis Reshade, e combinazioni di effetti e tonemap e sull'illuminazione, sempre con l'aggiunta di effetti cinematografici, ma questa volta, come per Doom 2016 ho utilizzato anche i nuovissimi "RT Shader" Beta per Reshade di Pascal Glitcher. Con questi strumenti sono riuscito a ricreare l'effetto della "Global illumination" e dei riflessi realistici che portano il gioco a un livello del tutto superiore."

"Tutti gli elementi del gioco sono stati migliorati, a partire dall'illuminazione, i riflessi sulle superficie, le ombre , il Color Grading fino ad arrivare al Blur e la profondità di campo. Per questo gioco ho dovuto usare anche la tecnica del doppio contrasto per fornire profondità e spessore alle ambientazioni del gioco, e l'ho fatto cercando di sfruttare al massimo le potenzialità dell'RT Shader grazie al quale tutte le ombre e l'illuminazione del gioco sono state migliorate."

"L'effetto dell'RT Shader infatti mette in risolto al volto e ai capelli del personaggio e alle ombre di tutto lo scenario, ma da il massimo nelle zone al buio dove diventa davvero utile a conferire il realismo e l'atmosfera necessaria ad un gioco horror Tripla A."

"Tutto questo gira a 60 fps stabili e in tempo reale in 4k sempre su di una RTX 2080 Ti."

Le mod fatta da MassiHancer non sono ancora disponibili per il download. "La mia precedente Mod di DOOM verrà pubblicata a breve non appena l'RT Shader di Pascal Glicher sarà fuori della fase Beta e gratis per tutti. Siccome siamo alla Beta 0.92 manca davvero poco."

Coloro che volessero seguire le fasi di sviluppo di questa mod o supportare MassiHancer potranno trovare informazioni sul suo canale Discord.