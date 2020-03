R6S: "Assedio al Covid-19” è una raccolta fondi per l’Ospedale Cotugno di Napoli

"Assedio al Covid-19" è una raccolta fondi organizzata da alcuni dei principali streamer italiani di R6S che partirà il 21 marzo 2020 alle ore 9:00 su Twitch per sostenere l'Ospedale Cotugno di Napoli.

Le emergenze come quella nella quale versa l'Italia attualmente sono in grado di far emergere la parte migliore di molti di noi. Per esempio alcuni degli streamer più famosi di Rainbow 6 Siege in Italia si sono accordati per fare una maratona di gioco in modo da aiutare un ospedale in difficoltà, ovvero il Cotugno di Napoli. Un'iniziativa simile a quella fatta da Pow3r, Homyatol e Paolo Cannone qualche giorno fa.

"Assedio al Covid-19" è l'iniziativa promossa dagli streamer di Siege, a supporto della raccolta fondi per l'Ospedale Cotugno di Napoli. Tutte le donazioni ricevute durante questa staffetta in LIVE saranno versate alla campagna autorizzata del sito @gofundme."

"La @rainbow6itacom, @sloppyr6, @bstaaard, @alucc92, @raffaele_draven, @joseph_b_93 e @justryuk si uniscono per far fronte comune durante questo periodo di emergenza e vi aspettano sabato 21 marzo, in diretta sui loro canali #Twitch, a partire dalle 9.00! Un ringraziamento speciale a @venoki per la stupenda locandina. 🌈" si legge sui profili social degli streamer coinvolti, che hanno condiviso anche l'hashtag creato per l'occasione, ovvero #ioRestoinSITE.

Noi non potevamo fare altro che appoggiare la loro iniziativa e raccomandarvi di seguirli così da rendere la raccolta fondi un successo.