Google Stadia, la Premiere Edition in offerta a 99 dollari negli USA

Google Stadia è in offerta negli USA: la Premiere Edition della piattaforma di game streaming può essere acquistata per 99 dollari anziché 129, spedizione inclusa.

Si tratta dell'ultima promozione che Google ha messo in campo a breve distanza dai tre mesi di abbonamento gratis ai possessori di Chromecast Ultra, ed è possibile che venga estesa anche ai territori europei, dove il set è ancora in vendita a 129 euro.

Lo sconto in effetti è consistente e può darsi sia una risposta non solo alle tante perplessità che ancora circondano la piattaforma, e che sembra abbiano prodotto un lancio deludente, ma anche agli scenari che si prospettano per via dell'emergenza Coronavirus.

Se infatti è vero che Netflix abbasserà la qualità dello streaming per non sovraccaricare le reti e YouTube sospenderà l'alta definizione, è chiaro ed evidente che anche il cloud gaming incontrerà delle difficoltà nelle zone meno sviluppate dal punto di vista della banda larga.

Un'ulteriore tegola che Google vorrebbe evitare, ma che potrebbe arrivare comunque e farci riflettere una volta di più sulla fattibilità di un completo switch dai sistemi da gioco fisici a quelli remoti.