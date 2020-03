Rainbow Six: Siege, su PS5 e Xbox Series X si potrà giocare coi dischi PS4 e Xbox One

Su PS5 e Xbox Series X si potrà giocare coi dischi di Rainbow Six: Siege in versione PS4 e Xbox One. Ubisoft, infatti, non vuole frammentare la sua community inutilmente e vuole fare in modo che i suoi utenti possano giocare coi propri amici e coi propri progressi anche con le macchine di nuova generazione.

In un lungo post pubblicato sul sito ufficiale di Ubisoft, il creative director di R6S, Leroy Athanassoff, ha detto che i dischi Xbox One e PS4 funzioneranno sulle console di nuova generazione di Sony e Microsoft. Inserendo il disco nella console si potrà scaricare gratuitamente il gioco e riprendere i propri progressi.

"L'unica cosa che abbiamo comunicato al momento è che supporteremo il matchmaking cross-gen. Per esempio i giocatori PS4 potranno giocare con quelli PS5 e i giocatori Xbox Series X potranno giocare con quelli Xbox One. Il gioco sarà inoltre retrocompatibile, ovvero sarà possibile prendere il disco da PlayStation 4 ed inserirlo in una PlayStation 5 o prendere quello Xbox One e metterlo in una Xbox Series X."

"L'unica cosa della quale siamo certi è che non vogliamo dividere o spezzare la nostra community in due o costringervi ad acquistare nuovamente il gioco a prezzo pieno," ha concluso Athanassoff.

Delle dichiarazioni che rincuoreranno tutti coloro che stanno investendo diverse ore su Rainbow Six: Siege e che non vogliono spendere altri soldi, perlomeno per acquistare il gioco di base. Soprattutto ora che gli sviluppatori parlano di un suo futuro free-to-play. Nel frattempo alcuni degli streamer italiani più famosi hanno indetto l'iniziativa Assedio al Covid-19 per raccogliere fondi per l'Ospedale Cotugno di Napoli.