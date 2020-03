YouTube, sospesa l'alta definizione

YouTube ha sospeso momentaneamente gli streaming in alta definizione in tutta Europa e ha abbassato la qualità a livello standard per tutti. Si tratta di una situazione momentanea, dovuta al diffondersi della pandemia di coronavirus che ha prodotto un sovraccarico di utilizzo delle reti internet.

L'annuncio è stato dato da Google, la compagnia proprietaria di YouTube, e da Thierry Breton, il commissario UE per il digitale.

Youtube ha quindi seguito Netflixsulla strada della riduzione della qualità dei suoi video, resasi necessaria in questo momento di crisi acuta in cui tutti sono costretti a stare a casa. Speriamo che la crisi passi presto, anche se potremmo prenderla come monito per capire quanto tutto quello che diamo per scontato in realtà non lo sia.