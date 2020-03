One Piece, capitolo 975 del manga: spoiler, indiscrezioni e prime informazioni

Manca ormai pochissimo alla pubblicazione del capitolo 975 del manga di One Piece, e com'era prevedibile nelle ultime ore si sono moltiplicati spoiler, indiscrezioni e prime informazioni sul nuovo appuntamento con l'opera di Eiichiro Oda. Pronti allora? Continuate a leggere qui di seguito solo se ben consapevoli di quanto state per fare.

Bene, secondo le più recenti indiscrezioni a tema capitolo 975 del manga di One Piece, stiamo per assistere ad un incredibile scontro tra le truppe di Kaido e il trio della Peggiore Generazione. Del resto il contrattacco della Peggiore Generazione di One Piece era stato largamente previsto, data la conclusione del capitolo 974 del manga di One Piece la scorsa settimana. Ora Rufy Cappello di Paglia, Kid e Law ci daranno davvero dentro, con i propri attacchi più potenti; pare che Kid ne mostrerà uno nuovo per l'occasione.

Non è tutto, perché molto importante in questo nuovo capitolo di One Piece sarà anche il ruolo di Kinemon. Il lettore capirà meglio come si sono svolte le trame e le sottotrame dell'ultimo arco narrativo di Wano, con il ruolo del traditore in relazione non soltanto ad Orochi e Kaido, ma anche con il resto dei Nove Foderi Rossi. Maggiori dettagli arriveranno naturalmente in seguito, ma tutto sembra preannunciare un grande appuntamento con l'opera di Eiichiro Oda.