Xbox Series X potrà far girare tutti i giochi di Xbox One al lancio, ribadisce Microsoft

Microsoft ha ribadito per l'ennesima volta che Xbox Series X potrà far girare tutti i titoli di Xbox One dal lancio, ossia sarà compatibile con l'intera libreria della console. Non solo, ma lo sarà anche con i giochi di Xbox 360 e Xbox già inclusi nella retrocompatibilità di Xbox One.

L'informazione è nota, ma evidentemente la casa di Redmond ha voluto confermarla per l'ennesima volta per dare risalto a Xbox Series X su PS5, la cui retrocompatibilità iniziale con la libreria di PS4 pare sarà molto limitata e che pare non supporti le piattaforme più vecchie (PS3, PS2 e PS1). Quantomeno sono pochi i giochi testati da Sony che sono già considerati pienamente retrocompatibili.

Il vantaggio di Xbox Series X in questo ambito è dovuto senza troppi misteri alla lungimiranza con cui Microsoft ha supportato la retrocompatibilità nell'attuale generazione, rendendola non solo una funzione chiave di Xbox One, ma proiettandola anche verso la next-gen a livello pratico e filosofico. Sony da questo punto di vista deve recuperare parecchia strada. Comunque sia garantirà sicuramente il supporto a tutti i giochi servizi più amati. Ad esempio Ubisoft ha fatto sapere che Rainbow Six Siege sarà giocabile da subito su PS5 e Xbox Series X.