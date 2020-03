Fortnite, Leggende Succose disponibili, con trailer: tre skin costano 20 euro

Le Leggende Succose sono ora disponibili a sorpresa su Fortnite Capitolo 2. Si tratta dei nuovi, ennesimi oggetti cosmetici che i dataminer e leaker di Epic Games avevano già adocchiato all'interno dell'Aggiornamento 12.20, e che debuttano oggi venerdì 20 marzo 2020 nel negozio di gioco, con un pacchetto esclusivo.

Per l'occasione gli sviluppatori di Epic Games hanno anche rilasciato un trailer dedicato alle Leggende Succose. Questi tre nuovi costumi vengono proposti tutti insieme all'interno di un unico pacchetto, dal prezzo fissato a 2000 V-buck, 20 euro al cambio. Il prezzo di 20 euro per tre skin può sembrare elevato, ma considerate anche che un singolo costume di Fortnite può costare anche da solo lo stesso prezzo. Inoltre le tre skin delle Leggende Succose sono rare, dunque il prezzo singolo sarebbe stato nel negozio di 1200 V-buck cadauna: 36 euro al cambio in totale.

Non è chiaro se sia ancora previsto o meno il classico bundle stagionale di Fortnite con skin proposte in cambio di denaro reale, ma vi terremo aggiornati. Intanto sappiate che Epic Games ha nerfato la C4 e che i bambini italiani costretti a casa dal Coronavirus stanno congestionando la rete.