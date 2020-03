Fortnite: nerf al C4, Epic Games ascolta le lamentele dei giocatori

Nel corso della notte gli sviluppatori di Epic Games hanno apportato nuove modifiche ad una delle ultime armi recentemente tornate in azione su Fortnite Capitolo 2: il C4, ovvero l'esplosivo al plastico. Un vero e proprio nerf, dovuto alle tante lamentele giunte dai giocatori nelle prime quattro settimane della nuova stagione.

Ancora una volta, dunque, Epic Games ascolta i giocatori di Fortnite Capitolo 2. Il nerf alle C4 del resto è anche discretamente importante, e modifica sostanzialmente il bilanciamento e l'utilità dell'arma in questione, che soprattutto in modalità Arena (il competitivo di Fortnite) stava creando problemi. Meno male che non serve per completare le sfide di Dispetto di Miaoscolo della Settimana 5.

Vediamo dunque cosa cambia per i giocatori, e per l'arma C4. Adesso l'esplosivo al plastico di Fortnite viene generato in una sola unità invece delle tre precedenti, con uno spawn rate globalmente diminuito all'interno della mappa di gioco di Epic Games. Trovarlo a terra sarà più difficile: lo spawn è stato diminuito dallo 0.3% allo 0.15%. Anche le consegne di rifornimento garantiranno meno C4: lo spawn qui è sceso dallo 0.4% alo 0.2%.

Un'altra importante modifica era arrivata subito dopo l'Aggiornamento 12.20 di Fortnite Capitolo 2, quando Epic Games ha deciso di non far esplodere contemporaneamente più esplosivi C4 gettati a terra nello stesso momento, ma uno dopo l'altro a distanza di pochi istanti.