Google Play Store regala credito gratis contro il Coronavirus

Ecco un'altra iniziativa lodevole da parte delle società che in qualche modo vogliono alleviare la permanenza forzata in casa a causa del Coronavirus. Google Play Store ha deciso di regalare credito gratis ai propri utenti, con alcune condizioni che state per conoscere nel dettaglio.

Il credito in questione, regalato da Google Play Store (lo stesso Google Play Store che ha inferto un ban a tutte le app legate al Coronavirus), potrà essere utilizzato per effettuare acquisti (e anche microtransazioni nei giochi) sullo store digitale di Mountain View: giochi, film, musica e via dicendo.

Ci sono alcune condizioni: bisogna infatti essere utenti Google One, cioè aver pagato per il servizio di abbonamento legato allo spazio di archiviazione cloud esteso. Un redattore di TechRadar ha ottenuto 4 sterline da spendere nel Google Play Store, mentre in america diversi utenti hanno segnalato di aver ricevuto nelle scorse ore ben cinque dollari. Tutto ciò serverà ad alleviare almeno in parte lo stress e la permanenza forzata in casa, legati al Coronavirus.

Google sta inviando il credito gratis per il Google Play Store via email, dunque controllate la vostra casella di posta. Per quanto riguarda date e scadenze, il credito può essere riscattato entro il 29 giugno 2020, e andrà poi utilizzato sullo store digitale entro il 29 settembre 2020 successivo.