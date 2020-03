Vodafone Happy Friday: i premi di oggi 20 marzo 2020 e come ottenerli

Tornata l'appuntamento settimanale con il Vodafone Happy Friday, anche in tempi tristi come questi, legati alla pandemia del Coronavirus. L'Happy Friday, per chi avesse bisogno di un rapido ripasso, è il servizio di fedeltà dell'operatore storico italiano Vodafone Italia; ogni settimana garantisce alcuni premi interessanti, ottenibili gratuitamente. E vediamo anche quelli di oggi, venerdì 20 marzo 2020.

I premi di Vodafone Happy Friday di oggi venerdì 20 marzo 2020 sono legati alle riviste digitali; e chiaramente come potrebbe essere diversamente, in un periodo in cui non si può uscire di casa per via del Coronavirus? Nel dettaglio, gli abbonati a Vodafone Happy Friday potranno richiedere due anni di abbonamento all'edizione digitale di Vanity Fair, oppure un anno di abbonamento all'edizione digitale di GQ.

Per ottenere i regali basterà scaricare e accedere all'App MyVodafone, disponibile gratuitamente su smartphone android e dispositivi iOS. Da qui andrà selezionata la voce Happy Friday e poi scelto l'abbonamento preferito tra i due. Il tutto entro e non oltre le ore 23:59 di oggi, venerdì 20 marzo 2020.

Prima di salutarci ricordiamo che Vodafone e altri operatori italiani hanno aderito all'iniziativa solidarietà digitale del governo italiano. Per esempio Wind Tre ha regalato 100 GIGA agli utenti delle aree colpite dal Coronavirus, e più in generale tutti hanno sospeso i costi del rinnovo dell'abbonamento mensile. Iliad ha garantito minuti di chiamate internazionali gratis e 10 GIGA agli utenti iliad Voce.