Fastweb Mobile: rimodulazione Giga Extra, ecco i nuovi rincari

A partire dalla giornata di oggi, venerdì 20 marzo 2020, entra in vigore la nuova rimodulazione dell'operatore Fastweb Mobile. I nuovi rincari riguarderanno la maggior parte dei consumatori dell'operatore, vi forniamo dunque maggiori dettagli in questo rapido articolo.

La rimodulazione di Fastweb Mobile, neppure l'ultima negli scorsi mesi dopo le varie rimodulazioni di Vodafone, TIM e Wind Tre, riguarda Giga Extra. Si tratta dell'opzione che si attiva solo in caso di esaurimento del bundle dati della propria tariffa mobile: adesso ogni GIGA costa 6 euro, e non più 2 euro come in precedenza.

Ecco qui di seguito la comunicazione ufficiale di Fastweb Mobile: "Negli ultimi mesi i plafond dati inclusi nelle nostre offerte mobili sono aumentati costantemente e grazie al #NCP molti clienti sono passati all'ultima offerta disponibile. A causa del mutamento del contesto competitivo a partire dal 20 Marzo 2020 il costo del giga extra per navigare una volta esaurito il plafond dell'offerta, passa da 2 euro a 6 euro per 1 GB. Il servizio giga extra è opzionale e può essere attivato e disattivato direttamente dall'area clienti MyFastweb. Per maggiori informazioni visita la tua area clienti MyFastweb".

Prima di salutarci ricordiamo che Fastweb Mobile è un operatore virtuale Full MVNO su rete TIM, sfrutta le tecnologie 2G, 3G e 4G. Attualmente non sembra aver aderito al progetto solidarietà digitale, ma Wind Tre ha regalato 100 GIGA agli utenti in occasione del Coronavirus.