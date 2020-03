Fallout 76 e coronavirus: i giocatori stanno acquistando carta igienica in massa

I giocatori di Fallout 76 stanno facendo letteralmente incetta di carta igienica all'interno del gioco, come avviene nella realtà a causa della pandemia di coronavirus. Ne hanno acquistata e messa da parte così tanta da averla fatta diventare un bene raro.



Come saprete in molti paesi il bene più ricercato è la carta igienica, soprattutto quelli senza bidet, tanto che in molti hanno preso i supermercati d'assalto per avere qualcuno dei preziosi rotoli. Fallout 76 è pieno di oggetti spazzatura completamente inutili, messi in gioco tanto per fare colore. Alcuni valgono soldi e sono molto rari, mentre altri sono al massimo una trascurabile decorazione del mondo in rovina.



La carta igienica è uno degli oggetti di minor valore all'interno del gioco... o almeno, lo era, perché in questi giorni i giocatori la stanno raccogliendo ossessivamente, facendone crescere il prezzo a dismisura. Naturalmente si tratta di uno scherzo, ma uno di quelli che ha un effetto concreto sull'economia simulata dal gioco. Pensate che ci sono alcuni giocatori che stanno mostrando la carta igienica nel loro campo base come se fosse un oggetto raro. Fortunatamente la carta igienica di Fallout 76 non può esaurirsi, perché il gioco continua a generarla.

Don't worry my camp still has got toilet paper #fallout76 pic.twitter.com/gQ0ApsYKkp — GRAZ(𝖈𝖔𝖗𝖊) (@GrazCore) March 15, 2020

meanwhile, in fallout 76 pic.twitter.com/j1ZLHyYn40 — Patricia Hernandez (@xpatriciah) March 18, 2020

Toilet paper is even expensive and in high demand in #Fallout76. pic.twitter.com/mZUp2zx0S2 — christopher (@crizzonet) March 18, 2020

It's official @Fallout 76 people are hoarding toilet paper in their camps in the wake of #COVID19. (This is not my camp I stumbled acrossed it. pic.twitter.com/PqATtYPFQS — Stix Selvain (@Stix_Selvain) March 17, 2020