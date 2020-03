Windows 10 ha un miliardo di utenti, Microsoft festeggia: la nuova interfaccia utente in un video

Windows 10, il sistema operativo di Microsoft, ha raggiunto un traguardo molto importante proprio in queste ore: ha ottenuto il suo primo miliardo di utenti in tutto il mondo. Quale occasione migliore, da parte della compagnia, per festeggiare e guardare al futuro?

Microsoft ha allora realizzato un video, innanzitutto per festeggiare il primo miliardo di utenti su PC Windows 10; e poi anche per mostrare alcuni cambiamenti importanti all'Interfaccia Utente che verranno introdotti nel corso dell'anno. Il tutto attraverso un video di Instagram pubblicato da Panos Panay, membro leader dell'azienda.

Come potrete notare dal video qui di seguito riportato, i prossimi cambiamenti di Windows 10 riguarderanno principalmente il Menù Start, con una serie alterazioni ai colori e ai "blocchi" dei contenuti in evidenza. Cambierà anche l'icona di File, e in generale lo stile dei vari menù verrà reso più moderno nel design. Ricordiamo che di recente alcuni aggiornamenti stanno rallentando Windows 10, ma vi abbiamo già fornito i dettagli per risolverli.