Dragon Ball Z: Kakarot, la Macchina del Tempo arriva oggi, tutti i dettagli

Il tanto atteso aggiornamento gratuito per Dragon Ball Z: Kakarot arriverà nella giornata di oggi venerdì 20 marzo 2020, su PC, PlayStation 4 ed Xbox One. Non dovrebbero mancare stimoli per tornare a giocare con la produzione targata Bandai Namco, anche se avete già completato il titolo a tempo debito: difatti finalmente debutterà la Macchina del Tempo.

La Macchina del Tempo di Bulma e Trunks arriva finalmente su Dragon Ball Z: Kakarot, in risposta ad un'esigenza ben precisa di tutti i giocatori: quella di ripetere le missioni della storia principale già svolte, e impossibili attualmente da recuperare nuovamente. Ciò farà la felicità di tutti i completisti: se l'esito dello scontro con un nemico ben preciso non vi ha convinto, adesso potrete recuperare e dargliele di santa ragione.

Per usare la Macchina del Tempo di Dragon Ball Z: Kakarot sarà sufficiente mettere in download il nuovo aggiornamento di gioco non appena sarà disponibile, poi recarsi presso la sede della Capsule Corporation, l'azienda gestita da Bulma e dai suoi genitori. Maggiori informazioni comunque saranno disponibili ad update completato, quindi restate con noi, e soprattutto non vi scordate di eseguirlo.

In futuro nuovi DLC di Dragon Ball Z: Kakarot si soffermeranno anche su parte dei contenuti di Dragon Ball Super, introducendo ad esempio le trasformazioni in Super Saiyan God (Rosso) di Goku e Vegeta.