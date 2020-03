Dragon Ball Z: Kakarot, Goku e Vegeta in versione Super Saiyan God nel nuovo DLC

Dragon Ball Z: Kakarot vedrà il debutto di Goku e Vegeta in versione Super Saiyan God nel nuovo DLC del gioco, intitolato A New Awakening.



Nella prima parte del pacchetto scaricabile per Dragon Ball Z: Kakarot i due personaggi potranno infatti sottoporsi a un allenamento con Whis, sfidandolo e superando delle sfide per guadagnare enormi quantità di punti esperienza e attivare infine la trasformazione in Super Saiyan God.



L'inedita forma ci consentirà di accedere a nuove abilità speciali, combo più potenti e una finisher differente, mantenendo i progressi fatti una volta tornati nella campagna principale e dandoci modo anche di sfidare Beerus.



L'uscita del DLC A New Awakening avverrà nel corso della primavera, e il contenuto sarà ovviamente disponibile gratis per i possessori del Season Pass.



È tuttavia interessante notare come questo pacchetto aprirà le porte ai personaggi e alle tematiche di Dragon Ball Super, estendendo la portata dell'action RPG sviluppato da CyberConnect2 alla nuova serie animata.