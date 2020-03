PS5, il design: un nuovo concept suggerisce il lettore disco angolare

Il design di PS5 continua a tenere banco, e in attesa del reveal ufficiale sono sempre di più i grafici che provano a immaginare la forma della nuova console Sony: l'ultimo concept propone un azzardo architettonico, con lettore disco angolare.



L'estetica richiama per certi versi quella di PS3 Slim, separando come già visto il corpo centrale di PlayStation 5 da una sorta di "coperchio" che in questo caso però adotta una soluzione asimmetrica appunto per montare il lettore disco nell'angolo.



Il risultato finale è molto carino e rilancia un approccio desktop che Xbox Series X invece rifugge, optando per uno sviluppo verticale che però perde davvero parecchio laddove si decida di collocare la console sul fianco.



Per quanto gradevole, tuttavia, il concept difficilmente rispecchierà il vero design di PS5: un lettore disco posizionato in quel modo sarebbe un controsenso nell'ottica di un'ottimizzazione degli spazi interni.



La fantasia degli utenti continua a correre mentre Sony latita, insomma: il giorno dell'annuncio ufficiale si avvicina per forza di cose, ma la speranza è che non si debba attendere fino a luglio per vedere la console.