Netflix abbasserà la qualità dello streaming per non sovraccaricare le reti

Netflix, Twitch, YouTube e gli altri servizi di streaming video dovrebbero limitare la qualità dell'immagine per non stressare la rete dell'Unione Europea. Il colosso de La Casa di Carta e The Witcher ha detto che abbasserà del 25% il traffico sul territorio EU, mantenendo però una buona qualità dell'immagine per i suoi clienti.



L'epidemia del coronavirus sta per mietere un'altra vittima: i servizi di streaming video. L'Unione Europea, infatti, per preservare la banda per tutti coloro che hanno la necessità di lavorare da casa, avrebbe chiesto a Netflix, Twitch, YouTube e gli altri servizi di streaming video di limitare la qualità video dei loro contenuti e di conseguenza la banda occupata da tutti coloro che stanno sfruttando queste ore di quarantena forzata per recuperare le proprie serie preferite.



Una richiesta nata dall'esigenza di non congestionare la rete in questo periodo di emergenza, così da consentire a tutti di poter accedere -forse lentamente- ai diversi servizi online. Un'esigenza fondamentale sopratutto per chi in questi giorni si trova a dover lavorare da casa. In Italia l'amministratore delegato di TIM ha detto che è Fortnite il vero responsabile dei problemi avuti recentemente sulla rete dell'operatore.



Netflix ha risposto che molti operatori delle telecomunicazioni hanno la possibilità di accedere gratuitamente a dei tool che consentono loro di salvare più vicino la sua libreria video. Inoltre la tecnologia adattiva di Netflix è nata per modificare la qualità dell'immagine in base alla banda a disposizione in quel preciso momento.



Il colosso degli streaming ha però detto a Engadget che limiterà del 25% il traffico in Europa per i prossimi 30 giorni, garantendo comunque una buona qualità dell'immagine ai suoi abbonati.



E tra qualche giorno arriverà anche Disney+. Sapete che il primo episodio di The Mandalorian andrà in onda il 22 marzo su Italia 1 in chiaro?





Important phone conversation with @ReedHastings, CEO of @Netflix



To beat #COVID19, we #StayAtHome



Teleworking & streaming help a lot but infrastructures might be in strain.



To secure Internet access for all, let's #SwitchToStandard definition when HD is not necessary. — Thierry Breton (@ThierryBreton) March 18, 2020