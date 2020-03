TIM è down in tutta Italia: segnalati problemi di connessione e download

In molti segnalano che TIM è down in tutta Italia: sono segnalati problemi di connessione e download in praticamente qualunque regione dello stivale.



TIM, uno dei principali, se non il principale, operatore telefonico del paese sta avendo gravi problemi con le sue reti su quasi tutto il territorio nazionale, ma incentrati principalmente nel nord Italia.



In molti utenti stanno lamentando problemi di connessione e download che stanno limitando fortemente la fruizione della rete da parte dei suoi abbonati.



Per il momento l'azienda non sembra aver confermato i problemi sulla sua rete: i canali social ufficiali hanno ancora in evidenza messaggi generici di disponibilità alla comunicazione con i propri clienti. Di sicuro non il messaggio che quelli che stanno avendo i problemi speravano di leggere. Per questo motivo non sappiamo né se l'operatore sia al corrente del problema e soprattutto quando lo risolverà.



I nostri operatori del Twitter Team sono a completa disposizione per tutti i clienti che necessitano di assistenza o informazioni su #TIMmobile. Potete scrivere a @TIM4UGiulia, @TIM4UStefano o @TIM4UAlessio. Buona serata da TIM! — TIM Official (@TIM_Official) March 10, 2020