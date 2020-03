Horizon Zero Dawn, Sony ha finalmente scoperto che c'è un mercato oltre le console, parola di Michael Pachter

Con Horizon Zero Dawn Sony ha finalmente scoperto che c'è un mercato oltre le console. Questo secondo l'analista Michael Pachter, intervitato dal sito GamingBolt sull'argomento. Per lui Sony ha semplicemente iniziato a seguire il modello Microsoft, vedendo che la sua base utenti sta crescendo moltissimo fuori dal mondo console.



Pachter: "Credo che il posizionamento di Microsoft abbia spinto Sony a seguirla. Credo che Sony creda che il pubblico di PlayStation continui a comprare console e i suoi titoli first party, ma ha scoperto che c'è un altro mercato per vendere software."



Sony è quindi forte delle sue 110 milioni di PS4 vendute, ma non vuole farsi sfuggire l'allargamento del mercato avvenuto negli ultimi anni, che le permetterà di vendere giochi a un'utenza molto più ampia. Per Pachter questo segnerà in parte la fine delle esclusive. Quelle delle terze parti sono ormai da escludere quasi completamente, mentre quelle first party continueranno, ma saranno rivolte anche a questo nuovo pubblico.



Ieri Sony ha annunciato che Horizon Zero Dawn arriverà anche su PC. Già aperta anche la pagina Steam del gioco.