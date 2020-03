Nintendo Switch Lite: la nuova colorazione Corallo ha una data di uscita in Italia

Nintendo Switch Lite si presenterà presto in una nuova colorazione anche in Italia, con il lancio della console in versione Corallo che va dunque ad aggiungersi ai modelli precedentemente diffusi sul mercato dalle nostre parti.



Nintendo Switch Lite in versione Corallo sarà dunque disponibile in Europa il 24 aprile 2020, presumibilmente allo stesso prezzo standard previsto per le altre versioni, ovvero 219 euro (salvo ovvie riduzioni di prezzo come si sono viste di frequente in questi mesi).



Il nuovo modello di Nintendo Switch è arrivato dalle nostre parti lo scorso ottobre e si è dimostrato subito un prodotto apprezzatissimo. Nintendo Switch Lite ha infatti portato a un grosso incremento nelle vendite generali della console già prima del periodo natalizio, piazzandosi poi in cima alla classifica delle le console più vendute di Natale 2019 in Italia insieme alla versione standard.



Caratterizzata da particolari colorazioni vivaci come turchese e giallo, oltre al classico grigio, la console si appresta ad ottenere anche da queste parti la variante Coral, che era già stata annunciata per il Giappone.



Nel frattempo, restiamo tutti in attesa di nuovi Nintendo Direct che diffondano notizie sui prossimi piani per Nintendo Switch, con varie fonti che di recente parlano di due nuovi eventi previsti per marzo.





Questo splendido #NintendoSwitchLite corallo arriva in Europa il 24 aprile! pic.twitter.com/QIFLvULQYS — Nintendo Italia (@NintendoItalia) March 11, 2020