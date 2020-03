Pokémon Mystery Dungeon DX: guida ai Starter migliori e i partner da affiancargli

Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX offre un gran numero di Starter tra cui scegliere per affrontare il gioco. Ma qual è il migliore? In questa guida faremo una panoramica di quelli che sono a nostro avviso i Pokémon Starter più validi con cui affrontare questa nuova avventura, nonché gli "Accompagnatori" più indicati da affiancargli per creare la Squadra di Soccorso più efficiente possibile.

Insomma, come potete notare avete l'imbarazzo della scelta e le possibili combinazioni starter/partner sono davvero tantissime. Quello che vi consigliamo di fare è di optare per il Pokémon che più vi piace, per poi affiancargli un partner che possa sopperire le sue lacune, in particolar modo tenendo presenti i rapporti di debolezze e resistenze tra tipi . Se siete indecisi, di seguito abbiamo elencato quelli che a nostro avviso sono i migliori starter e i possibili Accompagnatori da affiancargli.

All'inizio del gioco sarete sottoposti a un test della personalità. In base alle risposte date vi verrà suggerito uno tra i sedici Pokémon disponibili che rispecchi al meglio il vostro carattere. Il risultato non vi soddisfa? Niente paura: a prescindere dall'esito del quiz, il gioco vi offre la possibilità di impersonare il Pokémon Starter che più preferite. Oltre al vostro avatar dovrete scegliere anche un Pokèmon Accompagnatore da affiancargli durante l'avventura. Ecco l'elenco di tutti i Pokémon Starter:

I migliori Starter e Accompagnatori

Pikachu



Pikachu è uno dei Pokémon migliori che potete impersonare i Mystery Dungeon DX. Oltre a possedere ottime statistiche di base, il celebre roditore giallo essendo di tipo Elettro è avvantaggiato negli scontri con i boss (visto che sono perlopiù di tipo Volante). Inoltre è anche piuttosto versatile, grazie all'ampio numero di mosse che può imparare.



Tuttavia anche Pikachu ha le sue lacune, per questo motivo vi consigliamo di affiancargli come partner un Pokémon di tipo Acqua (come Totodile o Squirtle) o uno Erba (come Bulbasaur e Treecko) per contrastare le mosse di tipo Terra, a cui è particolarmente debole.





Charmander



Charmander ha statistiche bilanciate e un set di mosse molto versatile, il che lo rendono un combattente valido in quasi tutte le situazioni. Una volta che avrete accesso alle evoluzioni potrete farlo diventare un potentissimo Charizard e addirittura un MegaCharizard grazie alle megaevoluzioni.



Charmander tuttavia avrà molte difficoltà nei dungeon popolati da Pokémon Acqua, Terra e Fuoco, quindi vi consigliamo di affiancargli un compagno di tipo Erba (come Bulbasaur e Chikorita) o Acqua (come Mudkip e Totodile).





Totodile



Come nei giochi della serie madre i Pokémon Acqua sono molto versatili e hanno vita facile in buona parte dei dungeon. Tra gli starter di Mystery Dungeon DX appartenenti a questo tipo Totodile è il migliore a nostro avviso. Oltre a possedere ottime statistiche di base, questo Pokémon apprende l'utilissima "Gelodenti", una mossa di tipo Ghiaccio che lo avvantaggia contro i numerosi Pokémon volanti che affronterete, nonché contro quelli Erba.



La lacuna più grande di Totodile è la sua debolezza agli attacchi elettrici, quindi a nostro avviso il miglior partner da affiancargli è Cubone, visto che il tipo Terra è nettamente avvantaggiato contro quello Elettro. Inoltre può apprendere una grande varietà di mosse, tra cui attacchi Ghiaccio e Fuoco. In alternativa vi consigliamo un partner di tipo Fuoco come Torchic o Cyndaquil.







Treecko



Se volete impersonare un Pokémon di tipo Erba, Treecko è la scelta che fa per voi, grazie a statistiche generalmente buone e la mossa "Dragospiro", utile contro tutti gli avversari e in particolar modo con quelli di tipo Drago. Inoltre Treecko non ha nessun problema ad affrontare in scioltezza avversari di tipo Acqua, Terra, Roccia ed Elettro.



D'altro canto soffre in particolar modo le mosse di tipo Volante, utilizzate da un gran numero di boss di Pokémon Mystery Dungeon DX. Per questo motivo vi consigliamo di affiancargli Pikachu. In alternativa anche Mudkip è un valido candidato, visto che può apprendere mosse di tipo Roccia e tenere a bada gli avversari di tipo Fuoco.





Skitty



Probabilmente non è il Pokémon più carismatico tra quelli a disposizione, ma non sottovalutate il potenziale di Skitty. Può accedere a un ampio ventaglio di mosse di tipi differenti (tra cui Ghiaccio, Erba e Tuono) il che lo rendono estremamente versatile in ogni dungeon. Inoltre l'abilità passiva Incantevole e la mossa Attrazione vi renderanno la vita facile anche negli scontri all'apparenza difficili.



Skitty non ha particolari lacune da sopperire, quindi potete affiancargli praticamente qualsiasi Pokémon partner. Vista la debolezza agli attacchi di tipo Lotta una scelta da non sottovalutare è il buon caro e stralunato Psyduck.





Eevee



Scegliendo Eevee fate un investimento per il futuro. Non dispone di un'ampia varietà di mosse, ma compensa questa lacuna grazie alla possibilità di potersi evolvere in ben otto Pokémon differenti. In particolare Sylveon potenzialmente è un'ottima aggiunta alla vostra squadra, vista la rarità dei tipo Folletto.



Un ottimo compagno per Eevee è senza dubbio Skitty, grazie alla sua già citata versatilità. In alternativa Psyduck e le sue mosse di tipo Psico possono tornare utili per contrastare i Pokémon Lotta.