Coronavirus, cancellato anche il BitSummit The 8th Bit

Il Coronavirus ferma anche il BitSummit, con la nuova edizione del 2020 che non avrà luogo come precedentemente stabilito ed è stata cancellata, questo a causa della crescente preoccupazione per l'epidemia che ormai lambisce praticamente tutto il mondo.



Il Bitsummit The 8th Bit, così era stata chiamata questa ottava edizione del 2020, è stato dunque cancellato, come riporta anche il tweet ufficiale che potete vedere qui sotto. A causa della crescente minaccia del Coronavirus e correlato COVID-19, l'evento che si sarebbe dovuto tenere il 9 e 10 maggio non avrà luogo, perché "la diffusione sembra non dare segni di calo", si legge nel messaggio.



"Vogliamo estendere le nostre più profonde scuse per questo inconveniente a tutti i nostri partner, supporter, espositori e visitatori che erano in attesa di partecipare all'ottava edizione del BitSummit", si legge nel comunicato, "La sicurezza dei nostri visitatori e partecipanti è la nostra prima priorità, dunque abbiamo preso la difficile decisione di posporre l'evento per evitare di offrire ulteriore possibilità di diffusione del virus".



Non sappiamo dunque se l'evento si terrà sempre nel 2020 in una nuova data da decidere o se sia stato direttamente rimandato al 2021, a questo punto. Il BitSummit è il maggiore evento dedicato al panorama dello sviluppo videoludico indie in Giappone, un evento non proprio mainstream ma dal quale emergono annualmente titoli molto interessanti e destinati a influire in maniera netta su tutto l'ambito dei giochi indie nel mondo.



La notizia segue le voci di corridoio sulla possibilità che l'E3 2020 sia stato cancellato, oltre al fatto che la GDC 2020 è stata rinviata all'estate, sempre per via del Coronavirus.





Important information concerning BitSummit The 8th Bit pic.twitter.com/QTWyuvUcn1 — BitSummit 🐙 May 9 -10 (@BitSummit) March 11, 2020