E3 2020 cancellato, una cam girl lo sapeva già da giorni

Oggi il mondo ha appreso della cancellazione dell'E3 2020, ma c'è chi in realtà lo sapeva già da un po' di tempo: una cam girl o, meglio, un'autrice di video porno di generi alquanto variegati. A dirglielo pare che sia stato qualcuno coinvolto nell'organizzazione della fiera, ovviamente un suo cliente. Il bello è che il tweet con la notizia era stato pubblicato il 6 marzo, ma era passato completamente inosservato.



La notizia sta facendo ovviamente il giro di Twitter, almeno tra gli account legati all'industria videoludica. A riprenderlo anche Rami Ismail, importante esponente della scena indipendente mondiale, che non ha mancato di fare ironia sull'intera situazione.



Da notare che il messaggio della cam girl in questione non solo ha usato dei tag molto specifici per diramare la notizia ( #COVID19 #E32020 #E3 #E3Cancelled #gamingnews #videogames), ma ha anche taggato alcuni siti che si occupano di videogiochi, per inciso Giant Bomb, Vice Games e Polygon, che probabilmente lo hanno letto e lo hanno considerato mero spam. Be', non lo era.



Comunque sia non c'è ancora la certezza della cancellazione dell'E3 2020, anche se le speranza che non lo sia sono ridotte al lumicino, stando alle molte fonti che l'hanno confermata.

Hah, OK, my DMs exploded, so how about instead if anyone wants to find it, just search for this one. Obviously NSFW / 18+ / etc. etc.



Also the timestamp here is killing me. pic.twitter.com/QlW0bei1IR — Rami Ismail (@tha_rami) March 11, 2020