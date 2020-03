Cyberpunk 2077 concluso? Inviato agli enti di classificazione, CD Projekt RED si dedica alla ripulitura

Cyberpunk 2077 si avvicina a grandi passi alla conclusione dello sviluppo, anche se manca ancora parecchio tempo prima del suo arrivo sul mercato visto che la data di uscita è stata recentemente posticipata al 17 settembre 2020, con il gioco avviato al processo di classificazione e gli sviluppatori intenti a correggere i bug.



Secondo quanto riferito da Adam Badowski di CD Projekt RED, nel tweet che riportiamo qui sotto, sembra proprio che il nuovo RPG ad ambientazione fantascientifica dagli autori di The Witcher 3 sia sostanzialmente concluso, almeno come fase di sviluppo attivo sui contenuti e sui sistemi di gioco.



Cyberpunk 2077 è stato infatti già inviato alle "agenzie di rating di tutto il mondo", ha affermato Badowski, confermando dunque che il gioco è ora in fase di classificazione presso PEGI, ESRB e simili. Questo è solitamente un passo che viene effettuato quando chiaramente il gioco è completo, perché per essere valutato deve avere già tutti i contenuti al loro posto ed essere sostanzialmente giocabile dall'inizio alla fine.



Tuttavia, questo non significa che il lavoro degli sviluppatori sia concluso: "Mentre aspettiamo di ottenere il rating, lavoriamo alla ripulitura degli aspetti tecnici e al testing. Il gioco sta migliorando di giorno in giorno!"



C'è da dire che, con tutto il tempo preso da qui a settembre, CD Projekt RED può effettuare davvero un gran lavoro di aggiustamento e miglioramento generale, dunque Cyberpunk 2077 dovrebbe mostrarsi in gran forma per la sua uscita su PC, PS4 e Xbox One. Il gioco ha peraltro recentemente celebrato la Giornata internazionale della Donna con un'immagine della protagonista femminile, mentre è stata confermata l'ufficialità della versione Xbox Series X, con upgrade gratis dalla versione Xbox One.





We just submitted @cyberpunkgame to age rating agencies around the world (PEGI, ESRB, etc.). While we wait for the game to get rated, we work on polishing technical aspects and playtesting it. Game is looking better and better with each passing day!