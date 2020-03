Epic Games Store, aggiunta la lista dei desideri

L'Epic Games Store dispone ora di una lista dei desideri, o wishlist che dir si voglia. Si tratta di una funzione che di base hanno anche i siti di scam, tanto è diffusa ma, come si suol dire, meglio tardi che mai. Del resto è risaputo che il negozio digitale di Epic Games è molto carente dal punto di vista delle funzioni base, carenze che si fanno più pesanti con il passare dei mesi dal lancio. Prima o poi arriverà anche il carrello, siate fiduciosi.



Cosa fa la lista dei desideri? Esattamente ciò che dice: ora è possibile crearsi un elenco di giochi desiderati, tra quelli in catalogo nell'Epic Games Store, che si possono così acquistare in un secondo momento, quando cioè si dispone dei soldi necessari o, magari, in occasione di offerte.



Come fare per aggiungere un gioco nella lista dei desideri? Facilissimo: accanto al pulsante di acquisto c'è ora un pulsante a forma di cuore. Basta cliccarci sopra e il gioco è fatto. Per richiamare l'intera lista dei desideri, invece, basta andare nel menù dell'account e cliccare sul tasto "Lista dei desideri".



L'Epic Games Store è famoso per regalare giochi ogni settimana. Attualmente potete riscattare Offworld Trading Company e GoNNER, mentre domani saranno sbloccati Anodyne 2, A Short Hike e Mutazione.