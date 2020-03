Nintendo Direct, due nuovi eventi previsti per marzo, secondo varie fonti

Il Nintendo Direct vero e proprio continua a farsi attendere, ma forse non per molto considerando che alcune fonti stanno riportando la possibilità di due eventi di questo tipo previsti per il mese di marzo 2020.



Considerando che l'ultimo appuntamento è stato un Animal Crossing Direct, ovvero un evento tutto incentrato su Animal Crossing: New Horizons, siamo ancora tutti in attesa di un Nintendo Direct vero e proprio, che in questo 2020 ancora non si è fatto vedere e che sarebbe invece indispensabile per avere idea di cosa ci riservi il futuro su Nintendo Switch.



Secondo quanto riferito da alcuni siti, come VentureBeat e GamesRadar, in base a fonti più o meno interne, tra i due appuntamenti ci dovrebbe essere dunque un Nintendo Direct tradizionale, previsto per il 26 marzo 2020, in grado di gettare finalmente luce sulle prossime uscite previste per l'anno in coso su Nintendo Switch.



Il nuovo evento sarebbe preceduto da un Nindies Showcase, ovvero uno dei Nintendo Direct dedicati esclusivamente alle produzioni indie, che dovrebbe arrivare già il 18 marzo, dunque si tratterebbe di un finale di marzo decisamente interessante sul fronte Nintendo.



Ovviamente, vanno tutte prese solo come voci di corridoio in attesa di eventuale conferma e il problema, con Nintendo, è che le conferme arrivano solitamente solo a poche ore dai Direct stessi. Non resta che rimanere sintonizzati in ascolto nei prossimi giorni per vedere gli sviluppi della questione.



D'altra parte, è praticamente dalla fine dell'anno scorso che si susseguono le voci al riguardo: una recente voleva una nuova diretta prima della fine di febbraio, mentre il Direct incentrato su Animal Crossing: New Horizons ha un po' sconvolto i piani di chi attendeva l'arrivo di un evento generale per il mese scorso.





Nintendo did an Indie Showcase last March around GDC, so that would make sense. And if that's how this goes, we shouldn't have to wait much longer after that for the Direct proper.



Sorry for all the hedging, but I think all the event cancellations have made things more fluid. — Jeff Grubb (@JeffGrubb) March 10, 2020