Ninja perde su Fortnite a causa del ping: la sua ira si scatena in questo video

Non è la prima volta che Tyler Blevins, maggiormente noto con il nome d'arte di Ninja, perde su Fortnite Battaglia Reale, sfogando tutta la sua frustrazione nel mondo reale, e in vari modi. Ciò è accaduto nuovamente nel corso di un recente stream del 9 marzo 2020, di cui vi parliamo in questo rapido e divertente articolo, che terminerà con un altrettanto divertente video.

Ninja stava combattendo le fasi finali della battaglia di Fortnite Capitolo 2: una partita in Singolo, 1 VS 1, dove la ricompensa a breve sarebbe stata la Vittoria Reale. Perché Ninja è anche un giocatore molto abile del Battle Royale di Epic Games, ricordiamolo: al di là del fatto che come streamer e persona possa convincere o non convincere. Ma ha perso a causa del ping e della sua connessione ad internet (a suo dire), finendo miseramente eliminato.

Ninja stava incalzando l'avversario (il termine settoriale è "pushare") nel tentativo di eliminarlo una volta per tutte, ma proprio agli ultimi istanti non è riuscito ad eliminare il tetto della sua struttura per portarlo allo scoperto. In pochi e letali istanti l'avversario ne ha approfittato per venire allo scoperto ed eliminare lo streamer con un colpo preciso alla testa.

"E lo sapevo! Non riesco ad abbattere i muri! Ci ho provato per tipo cinque volte, ho visto che stava arrivando! Lo avrei devastato!" ha commentato Ninja. E poi ancora "Che cosa stupida, santo cielo. Solo perché non ho una rete internet abbastanza buona, non sono vicino ai server". Ecco il video della vicenda, dove si scatena la sua ira.