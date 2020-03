PS5 e PS4: Sony è ancora concentrata sulle proprie console e sui giochi narrativi single player

Il capo dei Worldwide Studios di Sony PlayStation, Herman Hulst, ha voluto ribadire l'impegno assoluto della compagnia prima di tutto sulle proprie console, PS4 e PS5, e ancora sui giochi narrativi single player, come sempre fatto da anni a questa parte, in un'intervista pubblicata sul PlayStation blog.



La notizia di Horizon Zero Dawn su PC, sebbene non del tutto inaspettata, ha certamente stupito molti, considerando che si tratta di un gioco first party, peraltro uno dei più grossi e di maggiore successo, che non sarà più esclusiva assoluta arrivando anche su PC, dunque Hulst ha voluto calmare gli animi al riguardo.



"Siamo sempre molto impegnati sull'hardware dedicato, come prima", ha affermato Hulst, "continueremo su quella strada", dunque non c'è l'intenzione di aprire una fase completamente nuova, o almeno non c'è ancora la conferma ufficiale al momento.



Inoltre, l'impegno continuerà sulla produzione di esclusive e in particolare di giochi dotati di una forte componente narrativa, nel tipico stile di Sony per come è venuto a configurarsi nel corso di questi anni. "Siamo sempre molto impegnati nelle esclusive di qualità e in gioco dotati di una forte componente narrativa e single player".



Tutto questo per tranquillizzare gli utenti ribadendo che Sony è destinata a proseguire sulla sua linea storica anche con l'arrivo di PS5. Certamente, però, l'apertura al PC è un evento di un certo rilievo, soprattutto in questo caso che vede un impegno diretto, con Horizon Zero Dawn pubblicato da Sony su PC, cosa che potrebbe rappresentare un precedente importante.