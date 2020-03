Gmail: supporto alle firme multiple disponibile, i dettagli da Google

Le firme sono un ottimo modo di personalizzare le proprie email e i messaggi scambiati su Gmail, siano questi di lavoro o inviati informalmente tra cittadini. Tutti gli utilizzatori del servizio di posta elettronica targato Google potranno ora contare su una nuova funzionalità: il supporto alle firme multiple.

Per abilitare la nuova funzione di Gmail sarà sufficiente recarsi in Impostazioni, quindi alla voce Generale e infine a Gestisci Firme. Da qui potrete inserire fino a 10.000 caratteri, pensando anche alla loro specifica formattazione: ideale per aggiungere parti di testo anche corpose come quote alla fine delle vostre email su Gmail. Una funzione utile quasi quanto i nuovi filtri per cercare le email.

A cosa serve il nuovo sistema di firme multiple su Gmail? Secondo la società di Mountain View, lo stesso agevolerà le comunicazioni tra team e organizzazioni, tra lingue diverse e la possibilità di usare firme predefinite per nuove email e risposte. Inserire la firma è molto facile anche in fase di composizione del messaggio: l'apposita voce è presente accanto al comando Invio, nel menù a tendina. L'aggiornamento arriverà lato server ed è già in fase di distribuzione.