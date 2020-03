Microsoft contro i bot zombi: rete internazionale aveva infettato 9 milioni di computer

Microsoft ha rivestito negli ultimi anni un ruolo importantissimo nello smantellamento di una rete criminale composta da bot zombi. La vicenda può sembrare assurda, per chi non conosce quasi nulla di questo settore delle truffe online e del cybercrimine: vi forniamo maggiori dettagli nel corso dell'articolo, che potreste trovare molto interessante.

Nell'ultimo decennio il network noto come Necurs è stato una vera e propria piaga: i suoi bot zombi hanno infettato circa nove milioni di computer, confermandosi come la rete di bot più nota e potente al mondo. Compito di questi bot era quello di portare a termine tentativi di scam, come il furto di dati degli utenti, inviando email di vario tipo (alcune delle quali dedicate a falsi prodotti farmaceutici).

Tom Burt, vice presidente per la sicurezza degli utenti presso Microsoft, ha commentato la vicenda in un post sul proprio blog belle ultime ore: Microsoft ha rivestito un ruolo chiave nel team che si è occupato di sconfiggere la rete di bot una volta per tutte. I criminali che si nascondevano dietro questi zombi e le rispettive infrastrutture ora non possono più nuocere agli utenti del web... almeno per il momento.

La sicurezza nel mondo di internet non è mai un obiettivo raggiunto una volta per tutte. Basti considerare le app con malware del Google Play Store, che si rinnovano praticamente settimana dopo settimana.