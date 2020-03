Film e serie in streaming gratis da Netflix, Amazon Prime Video e Disney+ con una radio pirata online

C'è un luogo dove è possibile vedere film e serie in streaming gratis da Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e altri attraverso una sorta di una "radio pirata" chiamata Allthestreams.fm che sta trasmettendo contenuti appartenenti ai vari servizi in streaming ma gratis per tutti online.



Le radio pirata hanno forse passato da tempo la loro epoca d'oro ma lo spirito è rimasto intatto e può tradursi in nuove forme, come ci mostra il caso di Allthestreams.fm, a quanto pare, sebbene molto del fascino sia alquanto dissipato dal suo essere una sorta di iniziativa comunicativa da parte di un'agenzia creativa chiamata MSCHF.



In ogni caso, l'idea è affascinante: la compagnia sostanzialmente paga regolarmente i propri abbonamenti ma trasmette poi una selezione di questi attraverso il proprio sito internet, effettuando una scelta random fra i numerosi contenuti e offrendo dunque a tutti la possibilità di vederli.



"Trasmetteremo qualsiasi cosa tratta da tutto quello che ci va", si legge nel manifesto di Allthestreams.fm, "Faremo una playlist come un Frankenstein di media che nessuna di queste compagnie potrebbe offrirvi tutta insieme perché ovviamente costerebbe troppo e non porterebbe a loro abbastanza guadagni". In effetti, un accordo ufficiale tra Netflix, Amazon Prime Video e Disney+ per una cosa del genere sarebbe alquanto difficile.



Lo spirito è quello delle radio pirata di un tempo: "Come tutte le offerte pirata, lo stiamo facendo per voi". È molto probabile che l'iniziativa sia destinata a durare poco, vista la regolarità fortemente in dubbio, ma per ora ha già raccolto alcune centinaia di migliaia di visitatori già nelle prime ore.



D'altra parte, la compagnia MSCHF non è solita a iniziative alquanto bizzarre, avendo presentato in precedenza un'estensione di Chrome in grado di modificare l'aspetto di Netflix inserendo lo streaming all'interno di una sorta di videoconferenza e anche delle scarpe in stile Gesù, in grado di far camminare sull'acqua, alla modifica cifra di 3000 dollari.