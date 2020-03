Pokémon GO, Registeel e Cresselia tornano nei Raid: come ottenerli in Italia

Torniamo a parlarvi di Pokémon GO, il titolo mobile sviluppato e pubblicato gratuitamente da Niantic Labs su dispositivi mobile android e iOS. In queste ore Registeel e Cresselia tornano nei Raid Leggendari di Livello Cinque di tutto il mondo, infatti, occasione importante per tutti gli Allenatori che a suo tempo non ebbero l'occasione di aggiungerli alla propria collezione di registrarli nel PokéDex. Peccato che tornino praticamente ovunque nel mondo, tranne che in Italia.

Vi abbiamo già parlato degli eventi cancellati su Pokémon GO a causa del Coronavirus, e purtroppo ci sono delle novità anche in merito al ritorno di Registeel e Cresselia sul titolo mobile in questione. I due leggendari di Hoenn e Sinnoh sono ora disponibili nei Raid Leggendari di Livello Cinque, eccezion fatta per Italia, Corea del Sud e Cina. Come ottenerli in Italia, dunque? Semplice: con la Lega Lotte PvP.

Vi basterà accedere alle Lega Lotte di Pokémon GO, vincere almeno quattro scontri contro i nemici online, e sperare che il Pokémon ricompensa sia un Registeel o un Cresselia, al posto del più comune Scraggy. Buona fortuna a tutti i giocatori: Pokémon GO continuerà a sospendere, limitare e rivedere gli eventi nel nostro paese almeno fino ai primi giorni di aprile 2020. Colpa del Coronavirus, chiaramente. Ecco un'immagine che potrebbe tornarvi utile: l'hanno realizzata i ragazzi di Pokémon GO Raid Italia.