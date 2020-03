Pokémon GO e Coronavirus: nuovi eventi cancellati, i giocatori protestano

Il Coronavirus colpisce ancora, e colpisce nello specifico anche il mondo dei videogiochi, con il quale apparentemente sembra non aver nulla da spartire; Pokémon GO, ad esempio. Nei giorni scorsi gli sviluppatori di Niantic Labs avevano già annunciato importanti modifiche per i propri eventi in alcune parti del mondo, ma adesso alcuni verranno direttamente cancellati. Soffermiamoci dunque proprio su questo aspetto: gli eventi cancellati.

La Safari Zone di St. Louis è stata cancellata: era un evento di Pokémon GO davvero molto importante, che avrebbe dovuto tenersi nei prossimi mesi, specificamente tra la fine di marzo 2020 e aprile 2020. A causa del Coronavirus e per evitare ulteriori occasioni di contagio, l'evento è stato rimandato a data da destinarsi, e potrebbe passare molto tempo prima di saperne di nuovo qualcosa: Niantic Labs si prenderà circa 12 mesi per valutare adeguatamente la situazione.

A causa del Covid-19 i giocatori italiani non hanno avuto Darkrai nei Raid di Livello Cinque di Pokémon GO, ed è saltato anche l'evento legato al Team Rocket dello scorso weekend. Chiaramente adesso l'ansia comincia a serpeggiare tra coloro che hanno comprato i biglietti per le prossime Safari Zone, e non soltanto per quella di Louis: anche i prossimi saranno rinviati? I giocatori protestano, ma l'emergenza e la gravità della situazione, soprattutto in Italia, è sotto gli occhi di tutti. Vi terremo aggiornati.