LEGO Super Mario in arrivo, Nintendo indica il prossimo lancio di una collaborazione speciale

LEGO Super Mario sembra sia decisamente in arrivo, considerando che è la stessa Nintendo a disseminare indizi in giro per internet in queste ore, in particolare con il messaggio su Twitter riportato qui sotto.



"Stiamo costruendo qualcosa di bello! Rimani sintonizzato..." Si legge nel messaggio, con un'animazione a corredo che mostra una sorta di Mario nel classico stile degli omini Lego e un display con punto interrogativo in stile Mario Mystery Block.



Restiamo dunque ovviamente sintonizzati per quella che potrebbe essere una delle collaborazioni di maggiore successo viste finora nel mondo LEGO, considerando che l'unione del celebre brand di costruzioni con l'icona assoluta dei videogiochi può portare a un impatto notevole sul mercato.



Sono dunque in arrivo molto probabilmente giocattoli, kit e serie varie di prodotti LEGO a tema Super Mario, un matrimonio che effettivamente s'aveva da fare ormai da un bel po' di tempo a questa parte, considerando il potenziale. Potrebbe anche essere possibile l'operazione inversa, ovvero videogiochi a tema Lego con Super Mario, ma c'è comunque da attendere le informazioni ufficiali, a questo punto.



Proprio di recente, vari rappresentanti di Nintendo, tra cui lo stesso Shigeru Miyamoto, hanno espresso l'intenzione di espandere ulteriormente le proprietà intellettuali della compagnia in altri ambiti e questa sembra proprio essere una delle iniziative prese in considerazione.



Tra le altre novità in questo senso c'è anche il parco tematico Super Nintendo World e ovviamente l'espansione in ambito mobile, che ha portato recentemente all'ottimo successo di Mario Kart Tour, tra gli altri.