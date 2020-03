2K Games e NFL siglano un nuovo accordo per lo sviluppo di giochi di football su licenza ufficiale

2K Games ha siglato un accordo di partnership con NFL, la principale lega di football americano, per lo sviluppo di nuovi videogiochi basati sulla celebre licenza ufficiale del campionato nord americano.



"La NFL e 2K annunciano oggi una nuova partnership per la produzione di videogiochi nei prossimi anni. Il football americano torna finalmente su 2K", si legge nel comunicato stampa diffuso oggi dalla sussidiaria di Take Two e si tratta di un accordo storico perché da anni era Electronic Arts ad avere l'esclusiva sull'NFL, tradotta nella celebre serie Madden Football.



Il nuovo accordo tra NFL e 2K non dovrebbe avere ripercussioni su EA e sul suo Madden, considerando anche un particolare passaggio successivo del comunicato stampa, dove si legge che "I titoli saranno esperienze di gioco non simulative, riguardanti il football americano". Sembra dunque che non si tratti delle classiche simulazione su cui è specializzata 2K Sports, con le sue ricche licenze tra NBA e NHL.



In effetti, intervistata da Eurogamer.net sull'argomento, Electronic Arts ha spiegato che "EA Sports è il publisher esclusivo per le simulazioni NFL e la nostra partnership con NFL e NFLPA rimane intatta".



Maggiori informazioni verranno rilasciate più avanti, per il momento 2K ha confermato che i progetti sono già in sviluppo e vedranno la luce a partire dal 2021, dunque attendiamo ulteriori delucidazioni.



"La NFL è uno dei brand più importanti e di successo nel mondo dello sport, nota per creare intrattenimento ad altissimo livello per i suoi fan" dice David Ismailer, Presidente di 2K.



"Siamo entusiasti di poter lavorare nuovamente con la NFL, grazie ad una partnership che vedrà interessati diversi titoli basati su divertimento, accessibilità ed esperienze social."



"Espandere la presenza della NFL nel mondo dei videogiochi è diventato sempre più importante per la Lega, perchè intendiamo accrescere la nostra fanbase. Ricreare una partnership con 2K è stato un passo naturale in quella direzione" dichiara Joe Ruggiero, Vice Presidente dei Prodotti di Consumo NFL.



Si tratta dunque di un ritorno dopo 16 anni, visto che l'ultimo titolo ufficiale di football americano sotto etichetta 2K era NFL 2K5 del 2004. Tutto lascia pensare che comunque l'accordo con EA sia ancora valido e che la serie Madden (di cui è uscito Madden NFL 20 come più recente capitolo) sia destinata a proseguire, forse come unica simulazione ufficiale, ma è certo che dal 2021 avrà della concorrenza agguerrita da parte di 2K.