Pokémon Spada e Scudo: completate il pokedex senza comprare l'altra versione con questo evento

Un evento di Pokémon Spada e Pokémon Scudo consentirà fino al 25 marzo 2020 di completare il pokedex senza dover comprare l'altra versione del gioco di Nintendo.



L'evento, chiamato "Pokédex Completion Event", vedrà l'arrivo di tutte le creature esclusive di una versione del gioco nei raid dell'altro. Da oggi fino al 25 marzo 2020, dunque, sarà possibile completare il proprio pokedex senza dover comprare una seconda versione del gioco o trovare qualcuno col quale scambiare i propri mostri tascabili.



Grazie a questo evento, pokémon come Farfetch'd e Darumaka potranno essere trovati nei raid delle Terre Selvagge di Pokémon Scudo, mentre Corsola e Ponyta faranno capolino nei raid di Pokémon Spada. Questo è l'elenco dei pokémon esclusivi di ogni versione.



Sembra che non saranno esclusi i pokémon leggendari nell'evento.



Dovrebbe essere la prima volta che Nintendo dà la possibilità di completare il pokedex in questo modo, ovvero senza comprare tutte le versioni messe in commercio o senza approfittare dell'attivissima community di gioco. Per questo motivi vi raccomandiamo di sfruttare l'occasione, non sappiamo quando ricapiterà un evento di questo tipo.