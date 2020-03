WRC 9 annunciato per PS4, Switch, PC, Xbox One, ma anche PS5 e Xbox Series X

Nacon ha annunciato oggi che WRC 9 arriverà su PS4, PC, Xbox One il 3 settembre 2020, ma è in sviluppo anche per Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X, anche se non c'è ancora una data di lancio ufficiale.



WRC 9 è il videogame ufficiale del FIA World Rally Championship. Dopo il successo di WRC 8, WRC 9 arriverà con una moltitudine di miglioramenti e nuove feature pensate per gli amanti dei videogiochi di rally. Sarà disponibile dal 3 settembre 2020 per Xbox One e PlayStation 4 e PC sull'Epic Games Store, più avanti anche per Nintendo Switch.



Nacon annuncia inoltre che WRC 9 è in fase di sviluppo anche per le console di prossima generazione Xbox Series X e PlayStation 5. Maggiori dettagli sulle tempistiche di uscita e sulle caratteristiche del titolo verranno svelati nei prossimi mesi.



Nacon e KT Racing comunicano anche l'estensione dell'accordo di licenza con WRC Promoter fino al 2022, per lo sviluppo e la pubblicazione di WRC 10 e WRC 11.



KT Racing ha rivisto la modalità carriera con meccaniche di gameplay migliorate, nuove opportunità per far progredire il proprio team, una varietà più ampia di eventi e una vicinanza a quello che i team del campionato mondiale fanno ogni anno durante la stagione ancor più marcata.



WRC 9 includerà i tre nuovi eventi aggiunti al calendario: il ritorno dell'iconico Safari Rally del Kenya, il Rally del Giappone con le sue celebri stradine asfaltate, il Rally di Nuova Zelanda insieme alla splendida cornice che lo circonda, e altri due rally con ambienti completamente riprogettati. I giocatori avranno poi la possibilità di gareggiare su nuove auto classiche, mezzi che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della WRC.



Per migliorare e rifinire alcuni comportamenti del veicolo gli sviluppatori si sono ancora una volta messi al lavoro sul realismo e sulla fisica delle auto - concentrandosi sulle sospensioni, sul trasferimento di massa e sul sistema di frenata - per portare l'autenticità del gioco ad un nuovo livello. Questa attenzione al dettaglio fa si che venga riprodotto fedelmente ogni comportamento del veicolo su tutte le superfici e in tutte le condizioni che si possono incontrare nel campionato reale. La speciale attenzione posta sul sonoro fornirà poi un'immersione più profonda e realistica.



WRC 9 sarà disponibile dal 3 settembre 2020 per Xbox One, PS4 e PC sull'Epic Games Store. Le date di uscita per Xbox Series X, PS5 e Nintendo Switch verranno annunciate in seguito.