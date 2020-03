PS5: la registrazione del video di presentazione guardata da quasi dodici milioni di persone

La registrazione del video di presentazione di PS5 è stato guardato quasi dodici milioni di volte in meno di due giorni, ottenendo quasi 280.000 voti positivi contro i poco più di 106.000 voti negativi. Questi sono i numeri fatti da The Road to PS5, così si chiama il video, al momento di scrivere questa notizia, video in cui sostanzialmente possiamo vedere Mark "Marble Madness" Cerny di Sony illustrare le caratteristiche tecniche della console di nuova generazione della casa giapponese.



Difficile capire come abbiano reagito questi moltissimi spettatori della seconda ora al video, che non è proprio brioso, per usare un eufemismo. Comunque sia tanto successo in termini di visualizzazioni è il segno inequivocabile del grande interesse che gravita intorno a PS5, di cui in tanti vogliono sapere tutto il prima possibile.



Dalla presentazione della console, si è acceso il dibattito sulle caratteristiche tecniche: Xbox Series X gli è superiore o l'SSD è l'arma segreta di PS5 che determinerà questa generazione? Difficile dirlo. Per adesso la percezione del pubblico sembra favorire Xbox Series X, ma è davvero presto per fare discorsi sul successo o meno delle due macchine, che sarà determinato soprattutto dal prezzo di lancio e dai giochi.