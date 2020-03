Xbox Series X in vantaggio su PS5 nella percezione del pubblico, per un sondaggio

Secondo un sondaggio informale condotto da John Linneman di Digital Foundry, per il pubblico Xbox Series X è in vantaggio su PS5, ma il Mega Drive è migliore di entrambe. Ovviamente quella sul Mega Drive è una battuta aggiunta da Linneman per stemperare un po' gli animi, ma è indubbio che dopo la presentazione di ieri in molti siano curiosi di conoscere quale sia la percezione del pubblico sulle due nuove console, di cui ormai sappiamo praticamente tutto dal punto di vista tecnico.



Dei quasi cinquemila votanti che hanno partecipato al sondaggio (al momento di scrivere questa notizia), che sono un campione statistico interessante, il 43,6% ritiene Xbox Series X in vantaggio su PS5, contro l'11,9% secondo cui è esattamente l'opposto. il 18,8%, invece, pensa che le due console siano più o meno uguali. Fortunatamente ben il 25,6% ritiene il Mega Drive superiore, il che ci fa ben sperare per l'umanità (si scherza). Togliendo i voti dati alla console di Sega, emerge che più del 50% di coloro che hanno risposto alle prime tre domande del sondaggio ha dato il suo voto a Xbox Series X.



Questo non significa molto a livello di vendite, ma è comunque segno di come Microsoft sia riuscita finora a gestire molto meglio la comunicazione della sua macchina next-gen rispetto a Sony, che appare più incerta, soprattutto dopo la presentazione di ieri. Comunque sia da qui alla fine del 2020 di tempo ce n'è ancora moltissimo e le cose potrebbero cambiare. Il successo delle due console dipenderà per la gran parte dal prezzo e dai giochi, di cui si parlerà a tempo debito.

So now that we have the specs for both new consoles, what are your thoughts? — John Linneman (@dark1x) March 19, 2020