Animal Crossing: New Horizons, Nintendo è già impegnata contro gli hacker

Animal Crossing: New Horizons è appena arrivato sul mercato, ma Nintendo deve già vedersela con gli hacker che stanno smontando il gioco, nella maggior parte dei casi per barare. La casa di Mario non si è però fatta trovare impreparata e ha già lanciato l'aggiornamento 1.1.0, che chiude alcune grosse falle.



Nonostante i salvataggi di Animal Crossing: New Horizons siano criptati, alcuni hacker sono riusciti a bucarli e hanno prodotto un tool, distribuito poi online, che consente a tutti di farlo. Ovviamente in questi casi il rischio che il gioco si riempia di cheater è altissimo, così Nintendo ha adottato della nuove misure di sicurezza. Stando all'hacker SciresM, chi andrà online con i cheat attivi deve aspettarsi di essere bannato, perché ora è stato aggiunto del codice che verifica l'autenticità dei salvataggi.



Sappiamo che molti giocheranno regolarmente ad Animal Crossing: New Horizons senza nemmeno preoccuparsi dell'esistenza di cheat, anche perché barare in un titolo simile ha davvero pochissimo senso. Del resto erano anni che si attendeva un nuovo Animal Crossing, quindi perché rovinarselo così?



Se volete avere più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Animal Crossing: New Horizons, ben accolto anche dalla critica internazionale.