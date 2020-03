Xbox Series X potrebbe surclassare PS5 con il ray tracing

Stando alle caratteristiche tecniche delle due console, Xbox Series X dovrebbe essere molto più performante di PS5 con il ray tracing, e questo potrebbe comportare una gap qualitativo enorme tra la resa grafica dei giochi sulle due console.



Durante la presentazione di ieri, Mark Cerny ha appena accennato al ray tracing su PS5. Ha confermato che la GPU della console può gestirlo, ma non attraverso dei componenti dedicati come avviene ad esempio nelle schede RTX di Nvidia. La soluzione adottata è simile a quella di Xbox Series X (del resto i chip sono in entrambi i casi prodotti da AMD): il supporto per il ray tracing avviene tramite le compute unit (CU) della GPU.



Qui il confronto tra PS5 e Xbox Series X diventa spietato: PS5 ha 36 CU contro le 52 della console di Microsoft. Nonostante la GPU di PS5 abbia una velocità di clock superiore, non è abbastanza per compensare il numero di CU in meno.



Probabilmente è per questo motivo che Cerny si è concentrato più sull'SSD, l'aspetto più forte di PS5 rispetto alla concorrenza, che sul ray tracing, che invece sembra essere il cavallo di battaglia di Xbox Series X, come dimostrato dalla demo di Minecraft con il path tracing attivo.



Cosa significa ciò per i videogiochi? Facile: avere più potenza di calcolo disponibile per il ray tracing consente di applicarlo su di un numero maggiori di elementi di una scena, rendendo sicuramente l'intera grafica più bella. Il fatto che già oggi molti sviluppatori prevedano il supporto del ray tracing per le versioni PC dei loro giochi è se vogliamo un altro vantaggio di Xbox Series X, perché non li costringerà a dover fare qualcosa di specifico per la console di Microsoft, aumentando i costi. Il rischio, in sostanza, è che la grafica abbia come target le piattaforme più performanti, ossia PC e Xbox Series X e venga poi scalata su PS5.