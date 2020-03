Netflix Party consente di vedere film e serie TV in contemporanea con gli amici

Netflix Party è un software che aggiunge una nuova funzionalità molto interessante a Netflix, se visto via browser, che consente di vedere film e serie TV in contemporanea con gli amici attraverso un'apposita estensione di Google Chrome.



Potete effettuare il download di Netflix Party a questo indirizzo: di fatto si tratta di un'estensione gratuita di Google Chrome che permette di sincronizzare la riproduzione di film e serie TV dal catalogo di Netflix tra vari amici. In pratica, è come vedere contenuti video insieme ma da postazioni diverse e anche lontane fra loro.



In un momento come questo, in cui l'emergenza coronavirus costringe a stare lontani evitando i contatti con gli altri, una soluzione come questa può aiutare ad avvicinare le persone, in effetti. Netflix Party fa in modo di mostrare i contenuti contemporaneamente su diversi dispositivi e in un certo senso condividere così l'esperienza di visione.



Un altro aspetto che concorre a rendere questa estensione importante per avvicinare le persone è anche il fatto di prevedere una chat integrata che consente di comunicare con gli altri utenti collegati, in modo da poter anche commentare in tempo reale la visione.



Netflix Party è un'estensione gratuita sostenuta da un Patreon e non è un'iniziativa ufficiale di Netflix. Al momento è disponibile solo come estensione di Google Chrome, dunque non può essere utilizzata con altri browser come Safari, Edge o Firefox, ma si tratta comunque di una soluzione molto interessante al momento.



Nel frattempo, il coronavirus blocca i lavori in Netflix, con produzioni fermate negli Stati Uniti e in Canada, tra le quali anche Stranger Things e The Witcher.