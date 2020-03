Multiplayer Risponde torna oggi alle 16:00: fateci le domande!

Multiplayer Risponde ritorna oggi pomeriggio con una nuova puntata, come sempre in diretta su Twitch dalle 16.00. Sapete già come funziona, vero? Nei commenti a questa news scriveteci le vostre domande e curiosità, e noi risponderemo nel corso della live



Qualsiasi argomento è benvenuto, sebbene le ultime giornate sono state quasi monopolizzate dalle discussioni sulle specifiche tecniche di PS5 e Xbox Series X, oltre che alle nuove e calde uscite di questa settimana, come Animal Crossing, Doom Eternal e Persona 5 Royal.



Potete visualizzare lo streaming direttamente qui oppure utilizzare il nostro canale Twitch (su iOS e Android bisogna utilizzare il sito o l'app ufficiale): basta iscriversi a questo indirizzo per ricevere anche le notifiche dei nuovi video.