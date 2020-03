Resident Evil 3: demo disponibile oggi in Italia, come effettuare il download

Resident Evil 3 può essere finalmente provato grazie alla demo disponibile da oggi per PS4 e Xbox One, mentre la versione PC dovrebbe essere messa a disposizione successivamente, dunque trovate qui sotto i link per effettuare il download.



La versione di prova, chiamata Resident Evil 3: Raccoon City Demo, consente dunque di sperimentare la fase iniziale del gioco, ma rimodellata in maniera tale da consentire una prova limitata di quelli che saranno i contenuti della versione completa. Tuttavia, è quanto basta per entrare subito nelle atmosfere del nuovo survival horror Capcom, frutto di un sostanzioso lavoro di remake sullo stile di quello effettuato per Resident Evil 2.



Scopri in anteprima questa straordinaria rivisitazione di Resident Evil 3. Gioca una fase dell'introduzione del gioco, modellata per questa demo, per tentare di svelare la minaccia che incombe su Raccoon City.



Ecco dunque dove effettuare il download, che richiede 7,47GB di dati da scaricare e di spazio libero per l'installazione su Xbox One e 8,01GB su PS4:

La demo verrà inserita su Steam in versione PC questo pomeriggio alle 18:00. Ricordiamo che ladi Resident Evil 3 in versione completa resta fissata per il 3 aprile 2020, ma è possibile che venga posticipata la distribuzione delle copie fisiche a causa dei problemi causati dall'epidemia da coronavirus.Nel frattempo, Capcom ha distribuito un nuovo video che mostra la storia dell'incidente di Raccoon City