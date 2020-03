PS5 retrocompatibile con i giochi PS4, Sony precisa alcuni dettagli su come funziona il sistema

PS5 sta facendo discutere in maniera ininterrotta da ieri, ovviamente, vista la presentazione di Mark Cerny che ha svelato finalmente le caratteristiche tecniche della console, ma in particolare il fatto che sia retrocompatibile o meno e quanti giochi PS4 funzionino è una questione che non è stata approfondita più di tanto, pertanto accogliamo volentieri un chiarimento da parte di Sony.



Nel corso della presentazione, Cerny ha ribadito che PS5 è retrocompatibile con i giochi PS4, facendo notare come la macchina adotti delle specie di modalità diverse per far funzionare i titoli tra "Pro Legacy Mode" per quanto riguarda i giochi ottimizzati per PS4 Pro e la "Legacy Mode" per quelli non ottimizzati su Pro e classici per PS4, in grado di modificare le performance.



Il fatto è che il discorso sembrava riferirsi alla retrocompatibilità con i migliori 100 giochi PS4, cosa che ha gettato dei dubbi non solo sulla possibilità che PS5 sia retrocompatibile con le console precedenti a PS4, cosa che a questo punto sembra esclusa, ma anche che lo sia con tutti i giochi PS4, questione che sembra più problematica del previsto.



Di fatto, Sony ha ribadito che la retrocompatibilità con i giochi PS4 non sarà totale al lancio di PS5, come riportato sul blog ufficiale di PlayStation:



Infine, siamo lieti di confermare che le funzioni di retrocompatibilità funzionano correttamente. Di recente abbiamo dato un'occhiata ai primi 100 titoli per PS4 per tempo di gioco complessivo e ci aspettiamo che quasi tutti siano giocabili su PS5 al momento del lancio. Su PS4 sono stati pubblicati oltre 4000 giochi: continueremo a effettuare test e nel corso del tempo espanderemo la retrocompatibilità a sempre più titoli.



Questo se possibile peggiora ulteriormente la visione iniziale, visto che si parla di corretto funzionamento per "quasi tutti" i primi 100 giochi PS4, considerati in termini di tempo di gioco complessivo. Al momento, dunque, la situazione è questa: Sony ha testato la retrocompatibilità di PS5 sui 100 giochi più giocati per PS4 e ha notato un corretto funzionamento per quasi tutti questi titoli, ma considerando che ci sono oltre 4000 giochi nel catalogo della console, è chiaro che questa funzionalità sarà in divenire, presumibilmente con un costante lavoro per ampliare la quantità di giochi compatibili.