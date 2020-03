Resident Evil 3, la storia dell'incidente di Raccoon City riassunta in un video

Resident Evil 3 riassume la storia dell'incidente di Raccoon City in un inquietante video che ripercorre gli eventi della serie survival horror targata Capcom.



Si parte naturalmente da quanto accaduto in Resident Evil 0, con il treno e gli spaventosi esperiementi genetici della Umbrella Corporation, per proseguire con la casa "infestata" di Resident Evil.



Situazioni che hanno determinato appunto ciò che accade per le strade di Raccoon City durante Resident Evil 3 e Resident Evil 2, che come sappiamo hanno quasi la stessa timeline, separati solo da una manciata di ore prima e dopo.



In uscita il 3 aprile, anche se per la versione retail del gioco la data potrebbe essere posticipata a causa del Coronavirus e dei disagi distributivi, il nuovo capitolo ci catapulterà nuovamente nelle atmosfere a cui il franchise ci ha ben abituati.



Jill Valentine è una delle poche superstiti delle atrocità che hanno sconvolto Raccoon City. Per fermarla, la Umbrella è pronta a ricorrere alla sua arma segreta più temibile: Nemesis!



Include anche Resident Evil Resistance, una nuova esperienza multiplayer online 1 vs 4 ambientata nell'universo di Resident Evil e incentrata sul confronto mortale tra quattro superstiti e un malvagio Mastermind.