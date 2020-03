PewDiePie attacca gli youtuber che sfruttano il coronavirus per fare visualizzazioni

PewDiePie è tornato da non molto sulla scena di YouTube, dopo la sua pausa di riflessione, ma è già pronto a dare battaglia, a quanto pare, in questo caso attaccando quegli youtuber che sfruttano la situazione del coronavirus per fare visualizzazioni, dispensando consigli e istruzioni senza essere nella posizione per farlo.



Felix 'PewDiePie' Kjellberg ha notato che molti youtuber di recente stanno ovviamente cavalcando l'argomento coronavirus, improvvisandosi conoscitori dell'argomento e cercando di creare contenuti sull'argomento ma senza avere le basi per poterne discutere. "Mi fanno veramente ridere tutti questi video sul coronavirus che stanno facendo gli youtuber ora per qualsiasi ragione", ha affermato PewDiePie in un recente intervento. "Iniziano tutti con non sono un esperto, ragazzi. Davvero? Ma non mi dire!"



Il celebre youtuber non può insomma sopportare chi si permette di dare consigli e discutere di un argomento così serio premettendo di non essere un esperto e quindi di essere nella posizione di poterlo fare.



A dire il vero, anche lo stesso PewDiePie ha menzionato in precedenza l'argomento coronavirus, sebbene senza prenderlo molto sul serio. In particolare, ha preso in giro il panico che si è generato inizialmente con la diffusione del virus sostenendo che non si può stare tranquilli se non si sono acquistati "almeno 500 rotoli di carta igienica" e cose del genere.



In effetti, PewDiePie ha scherzato subito sul coronavirus non appena è tornato in azione su YouTube dopo il periodo di pausa, per poi rispondere alle polemiche per gli scherzi e le battute sul coronavirus successivamente.