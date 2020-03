FIFA 20: parte Quarantena League, un torneo con varie star del calcio e commento di Gialappa's Band

FIFA 20 giunge in supporto degli appassionati di calcio, ma anche dei calciatori stessi e dei commentatori, con la Quarantena League, una particolare iniziativa che punta a sollevare il morale in questo periodo di crisi da coronavirus, che coinvolge calciatori ed ex della serie A e commento di Pardo e Gialappa's Band.



Le Iene hanno organizzato questa iniziativa, che partirà il 19 marzo rappresentando il primo torneo di calcio dove nessuno, né chi lo gioca né chi lo vede, dovrà uscire di casa. Quarantena League è dunque il primo campionato giocato solo dal divano, o almeno se si considera chi sono i protagonisti coinvolti: non si tratta infatti di un normale evento di eSport ma di un ritrovo di varie star del calcio, tra calciatori in attività e grandi ex.



Tra i grandi nomi a prendere parte all'evento ci sono Andrea Pirlo, Ciro Immobile, Fabio Cannavaro, Ciro Ferrara, Massimo Oddo, Sandro Tonali, Luca Pellegrini, Cristian Zaccardo, Davide Zappacosta, Armando Izzo, Andrea Petagna, Mario Balotelli e Marco Materazzi, per dirne solo alcuni. Il tutto, inoltre, con il commento di Pierluigi Pardo e della mitica Gialappa's Band.



Quarantena League si svolgerà su FIFA 20 da giovedì 19 marzo alle ore 12, fino alla finalissima di lunedì 23 marzo, e potrà essere seguito con dirette in streaming su internet direttamente dal sito di Le Iene.



Si tratta di un'iniziativa che ha lo scopo di rallegrare un po' le case degli italiani in questo periodo difficile, rimarcare il messaggio di restare a casa e anche raccogliere fondi per la lotta al coronavirus. Le Iene sostengono insieme a Cesvi una raccolta fondi a favore dell'Ospedale di Bergamo Papa Giovanni XXIII, situato in una delle zone più colpite dall'emergenza coronavirus in Italia.